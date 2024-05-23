В Подмосковье начался Суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола

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В баскетбольном центре Московской области в Химках стартовал Суперфинал чемпионата ассоциации студенческого баскетбола (АСБ). Игры пройдут с 23 по 25 мая, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За главный трофей лиги Белова вступили в борьбу четыре женские и четыре мужские команды. В турнире среди мужских сборных сыграют представители МГАФК (Московская область), БГТУ «Военмех» (Санкт-Петербург), УрФУ (Екатеринбург) и ГУТиД (Санкт-Петербург).

В женских соревнованиях встретятся команды ЧГУ-Атланта (Чебоксары), ГУТиД (Санкт-Петербург), «Владимирские львицы» (Владимир) и УрФУ Сима-Ленд (Екатеринбург).

Билеты на все игры Суперфинала можно приобрести на сайте, а по промокоду МОСОБЛСПОРТ можно получить скидку в 20%.

Трансляции игр можно посмотреть в официальной группе АСБ в ВК.

Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола впервые проходит в Московской области. Церемония передачи Подмосковью права проведения Суперфинала АСБ2024 состоялась на ХI Международном форуме «Россия — спортивная держава» в Перми.

Суперфинал АСБ — это крупнейшее событие в мире студенческого баскетбола России. Начиная с сезона 2023/24 Лига Белова разделена на три турнира — Кубок Регионов, Кубок АСБ и Кубок Лиги Белова, обладатель которого и определится в Химках.

Турнир начинается с квалификаций, а в основную сетку попадают 16 лучших женских и мужских коллективов. 4 сильнейшие команды по итогам плей-офф получают путевки на главное событие — Суперфинал АСБ.

Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.