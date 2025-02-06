В Подмосковье 9 февраля пройдут чемпионат и первенство по чир спорту

В городском округе Щелково в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье» 9 февраля пройдут чемпионат и первенство Московской области по чир спорту. В соревнованиях примут участие более 1 000 спортсменов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Турнир пройдет среди сильнейших атлетов из Дубны, Королева, Звенигорода, Рузы, Мытищ, Люберец, Орехово-Зуева, Химок, Балашихи, Ступина, Лыткарина, Клина, Долгопрудного, Раменского, Видного и Чехова в возрасте от 8 лет и старше. Победителей и призеров будут определять в следующих номинациях: мальчики и девочки 8-11 лет, юноши и девушки 12-14 лет, юниоры и юниорки 15-18 лет.

По итогам соревнований лучшие спортсмены войдут в сборную Московской области по чир спорту и представят регион на чемпионате и первенстве России, которые пройдут с 1 по 7 мая в Москве.

Соревнования пройдут в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Дата проведения: 9 февраля;

Место проведения: г. о. Щелково, УСК «Подмосковье», ул. Краснознаменская, 24

Время: в 9:00 начало соревнований, в 13:00 официальное открытие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.