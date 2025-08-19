сегодня в 09:38

В Подмосковье 28 сентября пройдет второй благотворительный забег «Пульс Добра»

В парке Победы на Поклонной горе, в Москве, 28 сентября, пройдет второй благотворительный «Добрый забег», сообщает пресс-служба организаторов.

Масштабное событие проводится в поддержку глухих и слабослышащих детей. В этом году планируется более 1500 гостей и 3000 бегунов всех возрастов, среди которых обычные люди, именитые спортсмены, медийные персоны и представители крупных компаний. В масштабном спортивном событии участвуют бегуны со всей России, а также жители Московской области. Забег поддержали олимпийские чемпионы России, многократные победители спортивных соревнований.

Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к важным социальным проблемам, собрать средства для поддержки глухих и слабослышащих детей, популяризировать здоровый образ жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.