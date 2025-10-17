В Петербурге проходит третий «Кубок Лаврова и Семенова»

В «Кубке Лаврова и Семенова» в Петербурге участвуют дети и взрослые

18 детских и 16 взрослых команд участвуют в «Кубке Лаврова и Семенова» в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский», сообщает газета «Петербургский дневник» .

Торжественное начало ознаменовалось исполнением российского гимна. Его представили Михаил Гаврилов, оперный артист, известный как голос акции «Бессмертный полк», и хор, состоящий из ветеранов военной службы.

После гимна с приветственным словом к собравшимся обратились значимые фигуры: Александр Бельский, занимающий пост председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Владимир Рябовол, возглавляющий комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Мария Лаврова, дочь Кирилла Лаврова и заслуженная артистка России, Александра Семенова, внучка журналиста Валентина Семенова, а также Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника» и генеральный директор АО «Петроцентр».

Турнир посвящен памяти двух товарищей: всенародно любимого актера БДТ, народного артиста СССР Кирилла Юрьевича Лаврова, и заслуженного деятеля культуры РСФСР, спортивного комментатора газеты «Вечерний Ленинград» Валентина Ивановича Семенова.

