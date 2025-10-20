сегодня в 14:18

В Павлово-Посаде определился обладатель Кубка по футболу Валерия Быковского

На стадионе имени Р. Э. Классона в Электрогорске завершился финал Кубка дважды Героя Советского Союза Валерия Федоровича Быковского по футболу. Одновременно состоялось торжественное мероприятие, посвященное подведению итогов Чемпионата Павлово-Посадского городского округа по футболу среди мужских команд, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В решающем матче за главный трофей встретились команды «Эколаб» и «Родина футбола». После напряженной и зрелищной борьбы победу одержала команда предприятия АО «Эколаб», президентом которой является Сейфаддин Гашимович Марданлы.

Турнир был организован Федерацией футбола Павлово-Посадского городского округа под руководством президента Игоря Игоревича Щепотьева и прошел при поддержке Совета депутатов Павлово-Посадского городского округа.

На трибунах стадиона царила особая атмосфера — болельщики активно поддерживали свои команды, создавая настоящий праздник футбола. Игра получилась динамичной и держала зрителей в напряжении до финального свистка.

Организаторы отметили, что подобные спортивные мероприятия способствуют популяризации здорового образа жизни среди молодежи и укреплению спортивных традиций региона. Федерация футбола Павлово-Посадского городского округа на протяжении 10 лет последовательно развивает футбольное движение в регионе.

Все участники турнира были отмечены за честную игру, спортивный дух и яркие эмоции, подаренные зрителям.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.