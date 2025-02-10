В парке Воскресенска прошло областное мероприятие «Спорт для всех»

В субботу парке усадьбы Кривякино была открыта фотовыставка, посвященная истории и развитию зимних видов спорта в Воскресенске, а также экспозиция о хоккейных достижениях. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Воскресенск.

Центральное место заняла сувенирная клюшка с автографами легенд советского хоккея — олимпийских чемпионов 1972 года: Валерия Харламова, Виктора Кузькина, Бориса Михайлова, Евгения Паладьева и других звезд. Еще один эксклюзивный экспонат — клюшка с автографом воскресенского хоккеиста Бориса Веригина.

И взрослые, и маленькие посетители парка поучаствовали в спортивной эстафете, зарядились бодростью сразу на двух разминках — от мастера спорта международного класса по легкой атлетике Ирины Саловой, от фигуристок МБУ «Воскресенский спортивный комплекс „Химик“. Спортивное настроение и положительные эмоции подарили тематические мастер-классы и зажигательная игровая программа.

Воскресный день начался с бодрящей зарядки, проведенной Алиной Сараевой, опытным инструктором фитнес-клуба «Мой спорт». На открытом семейном турнире по аэрохоккею соревновательный азарт захлестнул как детей, так и взрослых. Гости могли сделать памятные снимки на фоне хоккейной атрибутики воскресенского клуба «Химик», а также многие с удовольствием позировали рядом с очаровательным тигром — символом клуба. Продолжала свою работу фотовыставка и экспозиция зимних видов спорта и достижений.

А кульминацией дня стала встреча с Владимиром Агулиным, старшим тренером сборной СССР Московской области по фигурному катанию среди юниоров. Владимир Григорьевич рассказал историю развития фигурного катания в Воскресенске, поделился воспоминаниями о своей профессиональной деятельности, рассказал о достижениях своих воспитанников, мечтах и планах на будущее. Во время встречи прошел показ документального фильма о чемпионате СССР по фигурному катанию 1968 года.

Завершился праздник просмотром двух фильмов: детского фильма «Тигры на льду», значительная часть съемок которого прошла именно в Воскресенске, и документального фильма о процессе его создания. Подобные мероприятия очень важны для населения, они популяризируют здоровый образ жизни и демонстрируют богатство спортивной истории нашего округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.