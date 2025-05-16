В парке Луховиц 17 мая пройдет развлекательная программа «Семейные старты»
Фото - © пресс-служба Администрации муниципального округа Луховицы
В субботу в луховицком городском парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, пройдет развлекательная программа «Семейные старты». Она состоится по губернаторскому проекту «Парки Подмосковья». Организаторами выступают команда этого общественного пространства и сотрудники Дома культуры «Старт». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Местом действия станет центральная часть парка.
Программа пройдет бесплатно. 0+
К участию приглашаются жители и гости города Луховиц — как дети, так и взрослые.
Программа стартует в 11.00 с открытия ретроплощадки «Игры нашего двора». В 12.00 начнется забег «Парк на бегу». В это же время заработает чайная станция, где каждого желающего волонтеры угостят горячим напитком и сладостями.
Праздничная программа продолжится эстафетой «Вперед к победе». Начало в 12.30. В 13.30 волонтеры будут ждать детей на станции «Аквагрим и татушки». Кульминацией праздничного действия станет эстафета «Спорт в объективе». Она начнется в 14.30.
Организаторы просят участников одеваться по погоде. В субботу днем температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.