В парке Луховиц 17 мая пройдет развлекательная программа «Семейные старты»

сегодня в 11:55

В субботу в луховицком городском парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, пройдет развлекательная программа «Семейные старты». Она состоится по губернаторскому проекту «Парки Подмосковья». Организаторами выступают команда этого общественного пространства и сотрудники Дома культуры «Старт». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Местом действия станет центральная часть парка.

Программа пройдет бесплатно. 0+

К участию приглашаются жители и гости города Луховиц — как дети, так и взрослые.

Программа стартует в 11.00 с открытия ретроплощадки «Игры нашего двора». В 12.00 начнется забег «Парк на бегу». В это же время заработает чайная станция, где каждого желающего волонтеры угостят горячим напитком и сладостями.

Праздничная программа продолжится эстафетой «Вперед к победе». Начало в 12.30. В 13.30 волонтеры будут ждать детей на станции «Аквагрим и татушки». Кульминацией праздничного действия станет эстафета «Спорт в объективе». Она начнется в 14.30.

Организаторы просят участников одеваться по погоде. В субботу днем температура воздуха прогреется до 22 градусов тепла.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.