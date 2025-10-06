В Орехово-Зуеве прошел кубок «Березовой рощи»

Главный сюрприз Кубка «Березовая роща» — заезд мастера спорта, действующей спортсменки-инструктора, призера женского Кубка России по мотокроссу Юлии Беловой и мастера спорта по вертолетному спорту, действующего обладателя Кубка мира по вертолетным гонкам, члена сборной России Андрея Бараева. Такого в Орехово-Зуеве еще не было.

Специально для Кубка обновили трассу в экстрим-парке «Березовая роща»: отсыпали трамплины, сделали полосу препятствий. Более 150 участников, море зрителей и адреналин. Открыл мероприятие председатель Совета депутатов округа, член местного политического Совета партии «Единая Россия» Александр Бабаев.

Соревнование прошло под присмотром Госавтоинспекции. Сотрудники напомнили участникам заезда, что спортивной технике не место на дороге. Площадка в «Березовой роще» открыта для тренировок, любой желающий может заниматься здесь.

Заезды проводили в разных категориях, в каждой из которых выявлен победитель. Финалистам среди мотолюбителей вручили масла, смазки и цепи, велосипедистам — аксессуары для их железных коней, а самым маленьким участникам на беговелах достались сладкие подарки вне зависимости от места.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.