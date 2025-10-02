сегодня в 09:46

В Орехово-Зуеве открыли второй сезон «Единой школьной лиги»

Во Дворце спорта «Восток» города Орехово-Зуево прошло торжественное открытие второго сезона «Единой школьной лиги Орехово-Зуевского городского округа». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Единая школьная лига» активно развивается в нашем регионе благодаря инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, и ее основная цель — объединение муниципалитетов для продвижения физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях.

На сегодняшний день Школьная лига включает в себя 4 вида спорта: футзал, баскетбол, волейбол и шахматы.

На муниципальном этапе от Орехово-Зуевского городского округа будут соревноваться команды 21 общеобразовательной школы. Это более 1500 учащихся.

Открытие завершил товарищеский матч по футзалу между школой № 16 и школой № 12.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.