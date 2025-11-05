В Орехово-Зуеве более 100 человек приняли участие в «КультПросветЗабеге»

В День народного единства в Ликино-Дулеве более 100 жителей Орехово-Зуевского округа приняли участие в «КультПросветЗабеге». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«„КультПросветЗабег“ проходит во второй раз. И многие участники уже были здесь, но вернулись, чтобы снова окунуться в историю. Мероприятие проходит в рамках проекта „Культура малой родины“ партии „Единая Россия“», — сообщил глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий. В этот раз участников забега ждали две дистанции: 4 км — для новичков, юных спортсменов и семей с детьми, 8 км — для более опытных спортсменов. Для участников был записан аудиогид, рассказывающий обо всех достопримечательностях и интересных местах Ликино-Дулева.

Бегуны смогли увидеть завод ЛиАЗ и текстильную мануфактуру Смирнова, казармы и старинные улицы и, конечно же, легендарный Дулевский фарфоровый завод.

А после финиша в парке «Дулевский» все участники смогли присоединиться к большому празднику «ДивноВкусно», посвященному Дню народного единства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.