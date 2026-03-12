В Одинцовском округе 14 марта пройдет юбилейный масс-старт

Юбилейная лыжная гонка «15-й классический масс-старт заслуженного тренера России Л.И. Воропаева» состоится 14 марта в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Л.Е. Лазутиной. На старт выйдут более 300 спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные соревнования уже стали одной из спортивных визитных карточек муниципалитета. Классический масс-старт ежегодно завершает официальный лыжный сезон в Одинцовском округе.

В этом году участниками гонки станут более 300 человек — как взрослые, так и дети. Организаторы разыграют 12 комплектов наград. Все спортсмены независимо от результата получат памятные медали финишера и стартовые номера.

В марте прошлого года соревнования отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Слоты участников, зарегистрированных на гонку в 2025 году, организаторы перенесли на 2026 год.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.