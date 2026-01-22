сегодня в 14:00

В одинцовском ледовом дворце «Армада» состоялось посвящение юных спортсменов в хоккеисты

В Одинцово, в Ледовом дворце «Армада», 21 января состоялось торжественное событие — посвящение юных спортсменов в хоккеисты. На церемонии ребята также принесли особую клятву, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В посвящении приняли участие спортсмены 2017 года рождения —хоккеисты команды «Армада» МБУ ДО Спортшкола «Одинцово».

Ребята дали свое первое официальное обещание честно играть, соблюдать правила, уважать тренеров, партнеров по команде и соперников, с полной отдачей трудиться на тренировках и с гордостью представлять свою команду и спортшколу.

«Посвящение в хоккеисты — это важный шаг на спортивном пути, который закладывает основы дисциплины, ответственности и командного духа. Поздравляем наших юных спортсменов и желаем им уверенного роста, беззаветной любви к хоккею и ярких спортивных побед в будущем», — отметил руководитель СШ «Одинцово» Владимир Леонтьев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.