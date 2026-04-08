В Одинцово 10–12 апреля пройдет турнир по гимнастике

Турнир по гимнастике Межрегиональной клубной лиги «МФССО Дети Спорта – отбор на Всероссийскую Клубную Лигу» состоится с 10 по 12 апреля в спорткомплексе кампуса МГИМО в Одинцово. В соревнованиях примут участие около 900 спортсменок из 35 клубов шести регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования пройдут в зале гимнастики спорткомплекса Одинцовского кампуса МГИМО. Призовой фонд турнира составит 500 тыс. рублей. Организаторы отметили, что постарались создать максимально комфортные условия, чтобы как можно больше юных спортсменок смогли показать свои лучшие результаты.

Победители получат возможность выступить на Всероссийской Клубной Лиге «V2SD Командное первенство клубов России». В этом году финальные старты впервые примут сразу два города: Пенза — со 2 по 6 мая и Тольятти — с 4 по 8 мая.

Ожидается, что 750 гимнасток выступят в индивидуальной программе. Еще 150 участниц представят групповые упражнения, дуэты и трио.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.