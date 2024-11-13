В Нижнем Новгороде у школы № 131 установили «Путинский» трамплин

сегодня в 13:56

Использовать новый тренажер в Нижнем Новгороде можно в любое время года

На территории школы № 131 в Нижнем Новгороде был установлен «Путинский» трамплин, сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу городских властей.

Школа открылась в начале учебного года. Во время видеоконференции с Ириной Боряковой, директором школы, Владимир Путин дал распоряжение о строительстве трамплина на территории данного учебного заведения.

Теперь трамплин уже построен, и занятия по лыжам начались с его использованием.

Конструкция трамплина выполнена из металла и располагается на мягком покрытии. Прыжки завершаются на искусственной траве, что позволяет тренироваться в любое время года.

Следует отметить, что этот новый лыжный трамплин является первым и единственным в области, установленным непосредственно на школьной территории.