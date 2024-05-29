В Наро-Фоминске пройдет ежегодная массовая любительская велогонка Cyclingrace

В городе Верея Наро-Фоминского городского округа Московской области 8 и 9 июня состоится ежегодная велогонка Cyclingrace. Сотни велолюбителей примут участие в индивидуальном заезде, который пройдет в субботу, и в групповой шоссейной гонке в воскресенье.

Велогонка в окрестностях Вереи состоится уже в третий раз — участники продемонстрируют свое мастерство на живописной трассе, растянувшейся по холмистому подмосковному ландшафту. Любители велоспорта смогут выбрать подходящий для себя формат участия и длину дистанции: от 22 до 118 км. Во второй день гонки для болельщиков будет также организована видеотрансляция с профессиональным комментарием.

Каждый гонщик получит стартовый пакет с личным номером и подарками от партнеров, электронный чип для фиксации результатов и медаль участника. В стартовом городке мероприятия для спортсменов будут организованы раздевалки, камеры хранения, питание и напитки.

Регистрация на гонку еще ведется, подать заявку можно на сайте организаторов. Попробовать свои силы в заезде может любой желающий — все участники будут распределены по категориям в зависимости от возраста, пола и уровня подготовки.

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