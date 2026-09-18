В Наро-Фоминске открыли футбольное поле у школы № 5

Футбольное поле размером 60 на 40 метров открыли 18 сентября у школы № 5 в Наро-Фоминске после капитального ремонта учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Футбольное поле открыли 18 сентября у школы № 5 в Наро-Фоминске. Современная площадка размером 60 на 40 метров соответствует требованиям безопасности и предназначена для школьных тренировок и соревнований.

На церемонии участникам спартакиады «Молодая звезда», прошедшей в рамках Единой школьной лиги, вручили медали и грамоты за первое место. Команда одержала победу по итогам пяти матчей с другими школами округа.

«Такое поле — мечта для многих учеников нашего округа. Я знаю, как важно иметь такую спортивную площадку рядом со школой. А ученики школы № 5 всегда среди лидеров всех спортивных событий округа», — отметила заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Светлана Малыхина.

Учитель физкультуры Андрей Прокопов подчеркнул, что на новой площадке будет развиваться спортивная жизнь школы. Открытие завершилось товарищеским матчем сборных школ № 1 и № 5.

В ближайшие годы рядом с футбольным полем планируют обустроить площадки для баскетбола и волейбола. Школа № 5 открылась после капитального ремонта 1 сентября: в здании обновили фасады и помещения, заменили инженерные коммуникации и создали зоны для занятий и отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).