В Мытищах завершился хоккейный Кубок Виктора Шалимова

Хоккейный турнир среди юношей 2016 года рождения прошел с 21 по 23 апреля на «Арене Мытищи» имени Виктора Шалимова. В соревнованиях участвовали команды ведущих спортшкол Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова объединил команды из Мытищ, Воскресенска, Электростали, Подольска, Красногорска и Домодедово. Накануне старта турнира, 20 апреля, Виктор Шалимов отметил 75-летие. В дни соревнований под своды ледового дворца торжественно подняли игровой свитер с номером 23, под которым он выступал за московский «Спартак» и сборную СССР.

Ключевым матчем стала встреча «Академии Петрова» из Красногорска и «Академии Фетисова» из Домодедово в первый день турнира. Красногорцы победили со счетом 8:7, и этот результат определил судьбу золота. По итогам соревнований обе команды набрали равное количество очков, однако по личной встрече первое место заняла «Академия Петрова». Домодедово стало вторым, бронзу завоевал «Кристалл-Восток» из Электростали. Мытищинская «Академия Атлант» финишировала четвертой.

Также достойную игру показали школы «Витязь» из Подольска и «Химик» из Воскресенска. Для большинства участников это первые серьезные соревнования.

«Вы все большие молодцы. Большое спасибо тренерам и родителям, которые вкладывают в своих детей все силы и душу. В спорте побеждает одна команда, но проигравших здесь нет, потому что есть будущее. Желаю всем удачи и новых достижений», — отметил Виктор Шалимов.

Он подчеркнул, что этот возраст является одним из самых важных и эмоциональных в становлении юных хоккеистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.