В Мытищах завершен летний дворовый футбольный сезон
Фото - © Пресс-служба городского округа Мытищи
В Мытищах завершился летний дворовый футбольный сезон, и на стадионе имени Дмитрия Аленичева состоялось яркое событие — турнир на Кубок закрытия. Мероприятие собрало детские дворовые команды центра физической культуры и спорта «Мытищи», сообщает пресс-служба администрации округа.
Состязания проходили в двух возрастных категориях — для участников 2012 года рождения и младше, а также для юношей 2011 года рождения и старше. Каждая встреча была настоящим испытанием, а команды показали достойный футбол.
Победители и призеры турнира на Кубок закрытия:
Младшая категория:
- «Динамо К.» — победители турнира
- «ЦСКА» — серебряные призеры
- «Динамо Мн.» — бронзовые призеры
Старшая категория:
- «Драконы» — победители турнира
- «Четкие» — серебряные призеры
- «Молния» — бронзовые призеры
Все команды-победители получили медали и памятные сувениры. Лучших игроков наградили специальными призами.
Также состоялась церемония награждения победителей регулярного первенства. На мероприятии присутствовал заслуженный мастер спорта СССР и Олимпийский чемпион Виктор Шалимов. Он вручил награды командам 2010 года рождения и моложе:
Регулярное первенство:
- «Олимпик» — победители.
- «Биг Бен» — серебряные призеры.
- «Гранд» — бронзовые призеры.
Эти соревнования стали ярким завершением летнего сезона и подарили детям незабываемые эмоции и новые достижения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.
«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.