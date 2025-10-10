В Мытищах завершен летний дворовый футбольный сезон

В Мытищах завершился летний дворовый футбольный сезон, и на стадионе имени Дмитрия Аленичева состоялось яркое событие — турнир на Кубок закрытия. Мероприятие собрало детские дворовые команды центра физической культуры и спорта «Мытищи», сообщает пресс-служба администрации округа.

Состязания проходили в двух возрастных категориях — для участников 2012 года рождения и младше, а также для юношей 2011 года рождения и старше. Каждая встреча была настоящим испытанием, а команды показали достойный футбол.

Победители и призеры турнира на Кубок закрытия:

Младшая категория:

«Динамо К.» — победители турнира

«ЦСКА» — серебряные призеры

«Динамо Мн.» — бронзовые призеры

Старшая категория:

«Драконы» — победители турнира

«Четкие» — серебряные призеры

«Молния» — бронзовые призеры

Все команды-победители получили медали и памятные сувениры. Лучших игроков наградили специальными призами.

Также состоялась церемония награждения победителей регулярного первенства. На мероприятии присутствовал заслуженный мастер спорта СССР и Олимпийский чемпион Виктор Шалимов. Он вручил награды командам 2010 года рождения и моложе:

Регулярное первенство:

«Олимпик» — победители.

«Биг Бен» — серебряные призеры.

«Гранд» — бронзовые призеры.

Эти соревнования стали ярким завершением летнего сезона и подарили детям незабываемые эмоции и новые достижения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.