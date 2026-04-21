В Мытищах стартовал Кубок Виктора Шалимова по хоккею

Хоккейный турнир на Кубок олимпийского чемпиона Виктора Шалимова стартовал 21 апреля на «Арене Мытищи». В соревнованиях участвуют шесть команд из муниципалитетов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные соревнования посвящены олимпийскому чемпиону, трехкратному чемпиону мира и Европы, почетному гражданину городского округа Мытищи Виктору Шалимову. За звание победителя борются команды из Электростали, Домодедова, Воскресенска, Подольска, Красногорска и Мытищ. Округ представляет команда «Атлант».

Матчи проходят на основной и тренировочной аренах с 21 по 23 апреля. В первый день состоялись игры Электросталь — Домодедово, Воскресенск — Подольск, Красногорск — Мытищи, а также другие встречи. Торжественное открытие турнира прошло 21 апреля в 12:00.

22 и 23 апреля команды продолжат борьбу по круговой системе. Заключительные матчи запланированы на 23 апреля, после чего состоится торжественная церемония закрытия и награждение участников. Вход на все игры свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.