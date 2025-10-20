В Мытищах состоялось спортивное мероприятие «Отец-борец»

18 октября в Грэпплинг академии Мытищи, расположенной в Центре культуры «Подмосковье», прошло спортивно-воспитательное мероприятие под названием «Отец-борец», организованное в рамках празднования Дня Отца. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Грэпплинг академии основана в 2007 году. В настоящее время в Центре занимаются более 120 детей.

В рамках мероприятия была проведена совместная тренировка, организованная главным тренером академии Андреем Столяровым. Андрей Анатольевич является мастером спорта России, Призером Чемпионата Мира по спортивной борьбе 2016–2017 годов. Тренировка включала элементы физической подготовки и психологической работы, что позволило участникам не только развить физические навыки, но и углубить понимание важности совместных занятий спортом для укрепления семейных уз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.