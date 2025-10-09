В Мытищах прошли соревнования среди детских дворовых команд

8 октября на стадионе «Торпедо» прошли командные соревнования, посвященные сразу нескольким видам спорта: городошному спорту, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки. Особенностью мероприятия стало участие исключительно юных спортсменов, родившихся в 2010 году и младше, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

8 октября на стадионе «Торпедо» прошло увлекательное спортивное событие, организованное отделом физкультурно-массовой работы центра физической культуры и спорта города Мытищи. Это были захватывающие командные соревнования, посвященные сразу нескольким видам спорта: городошному спорту, дартсу и стрельбе из пневматической винтовки. Особенностью мероприятия стало участие исключительно юных спортсменов, родившихся в 2010 году и младше.

Соревнования по дартсу выявили сильнейших стрелков, которыми стали юные спортсмены из команды «Биг Бен». Их меткость была вне конкуренции, позволив команде уверенно занять первое место.

В турнире по стрельбе отличились ребята из команды «Реальные кабаны». Эти молодые спортсмены продемонстрировали отличную точность и целеустремленность, став победителями в данном состязании. Они же стали победителями турнира по игре в городки, завоевав главный трофей соревнований — Кубок имени С. В. Сысоева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.