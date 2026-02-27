В Мытищах прошел Кубок Николая Японского с 4 900 участниками

Патриарший международный фестиваль единоборств «Кубок равноапостольного Николая Японского» собрал 4 900 спортсменов в Мытищах с 21 по 24 февраля 2026 года. Участники представляли 60 регионов России и 12 стран, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль посвятили 190-летию со дня рождения святителя Николая, миссионера и просветителя Японии. Впервые церемония открытия прошла в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.

Участников приветствовал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Соревновательную программу приняла «Арена Мытищи» в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.