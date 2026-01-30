В Мытищах пройдет турнир по баскетболу памяти В. К. Астахова

С 3 по 5 февраля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» состоится турнир, посвященный памяти выдающегося тренера Владимира Константиновича Астахова, который оставил неизгладимый след в истории мытищинской СШОР по баскетболу, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Преданность делу, мудрость, педагогический талант и безграничная любовь к своим воспитанникам сделали его настоящим наставником и примером для многих поколений. Этот турнир — дань уважения его неоценимому вкладу в развитие спортивного движения, стремлению воспитывать не только сильных спортсменов, но и достойных людей.

В турнире примут участие команды девушек 2014 года рождения из Мытищ, Москвы, Краснодарского края и Нижегородской области. Это событие позволит молодым игрокам проявить себя, проверить силы и набраться опыта, поддерживая высокую планку мастерства и честной игры, заложенную великими предшественниками, такими как Владимир Константинович Астахов.

Начало: в 10:00.

Вход для зрителей: свободный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.