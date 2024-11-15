В Мытищах проходит муниципальный этап школьной баскетбольной лиги

В городском округе Мытищи завершились отборочные соревнования среди девушек. Победителем стала команда школы № 24, которая и будет представлять наш округ на региональном этапе соревнований, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В следующем году соревнования станут всероссийскими, что не может не радовать масштабу. В сезоне 2023/24 это масштабный проект, объединивший более 17 тыс. школьных команд из 80 регионов России.

В 2007 году проект чемпионат Школьной баскетбольной лиги «КЭС — БАСКЕТ» был запущен в Пермском крае, как краевой. Спонсором лиги выступила российская компания ЗАО «Комплексные энергетические системы», а лига получила свое заслуженное титульное название.

Проект в первую очередь направлен на вовлечение как можно большего количества школьников в занятия физкультурой и спортом. чтоб они были максимально увлечены здоровым образом жизни.