В Можайском округе состоялся открытый турнир, посвященный памяти морских пехотинцев

сегодня в 17:37

В Можайском округе на открытом татами в ФОКе «Арсенал» прошел открытый традиционный турнир по киокушинкай, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Турнир посвящен памяти героев, морских пехотинцев, чьи мужество и отвага стали вечным примером для подрастающего поколения.

Турнир проводится Благотворительным фондом «СТРУНА» и Спортивным клубом «САРМАТ» в рамках Года защитников Отечества.

В соревнованиях приняли участие 510 спортсменов из 14 команд со всей России: Можайска, Москвы, Ульяновска, Тулы, Новомосковска, Домодедово, Одинцово, Костромы, Наро-Фоминска, Тамбова, Смоленска, Рузы.

На торжественном открытии с приветственным словом выступили почетные гости — депутат Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, президент БФ «СТРУНА» Валентина Лаврова и начальник штаба «Юнармии» России, Герой РФ, гвардии капитан морской пехоты Владислав Головин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.