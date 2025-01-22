В Москве состоятся Международные соревнования по кекусинкан — Кубок наций

9 марта в Москве пройдут Международные соревнования по кекусинкан — Кубок наций. Они состоятся во Дворце Ирины Винер в Лужниках, передает пресс-служба СПП «Иволга».

Заявки на участие в соревнованиях подали 22 стран, среди них: Турецкая Республика, Королевство Марокко, Аргентинская Республика, Республика Сьерра-Леоне, Объединенные Арабские Эмираты, Королевство Саудовская Аравия, Ливанская Республика, Государство Кувейт, Исламская Республика Иран, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан, Кыргызская Республика, Федеративная Республика Нигерия, Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Южная Осетия, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Абхазия, Тунисская Республика, Республика Ирак, Афганистан.

«Спорт та сила, которая учит единению и справедливости, поддержке и взаимовыручке. КУБОК НАЦИЙ — это событие большого значения. Оно несет высокую объединяющую миссию, воспитываем подрастающее поколение, которое выбирает спорт и реальные дела», — поделился заместитель председателя СПП «Иволга», руководитель отрасли «Промышленность, технологии и инновации. Малое и среднее предпринимательство. Спорт» Артем Петрухин.

По словам руководителя и главного тренера Клуба «Подольск-Додзе» Максима Аборина, Кубок наций — это соревнования, которые ждут и к которым готовятся самые сильные спортсмены из разных стран.