В Москве прошел турнир страны по тхэквондо МФТ

С 6 по 10 ноября в Москве прошел главный турнир страны по тхэквондо МФТ — чемпионат и первенство России и Всероссийские соревнования, передает пресс-служба организаторов.

1900 спортсменов из 50 регионов РФ приняли участие в столь важном спортивном событии. Московская область была масштабно представлена командой из спортсменов городских округов Балашиха, Королев, Люберцы, Электросталь, Звенигород, Ивантеевка, Одинцовского района и других районов Подмосковья.

Региональная команда усиленно готовилась к этому спортивному событию, так как на кону стояли звания чемпионов России и места в национальной сборной команде страны. Конкуренция на турнире была самой жесткой и для победы спортсменам было необходимо продемонстрировать не только самый высокий уровень технической и тактической подготовки, но и проявить выдающиеся волевые качества. Еще летом на учебно-тренировочных сборах спортсмены развивали свои физические кондиции и работали над морально-волевыми качествами. А осенью сборная провела ряд тренировочных мероприятий для подготовки к главному старту. Благодаря серьезной комплексной и командной работе спортсмены успешно справилась с задачей и показала великолепный результат.

В чемпионате и первенстве России честь региона отстаивали 40 спортсменов. Блинкова Кристина, Журова Александра, Илюшкин Дмитрий, Климова Ксения, Пикалова Елизавета, Старожилова Алина, Фалин Илья стали победителями чемпионата и первенства России 2024 г. Барабаш Полина, Котенко Ольга, Манафова Анастасия, Щедринская Александра завоевали серебро. Барциц София, Береговская Юлия, Биккулов Ильфар, Васильев Георгий, Дмуховская Юлия, Инамов Даниил, Марков Егор, Михайлов Александр, Низовкина Полина, Новикова Дарья, Силка Виталий, Трофименко Тимофей, Ус Полина, Федосов Тимофей, Цыганенко Антон стали бронзовыми призерами.

Во Всероссийских приняли участие более 70 Подмосковных спортсменов и выиграли более 50 медалей различного достоинства.

«Тхэквондо МФТ продолжает активно развиваться на территории Московской области. Все больше мальчишек и девчонок приобщаются к этому спорту. Подмосковная команда становится все больше и сильнее, спортсмены показывают более высокие результаты. Мы и дальше будем делать все для развития данного спортивного направления в регионе!» — поделился вице-президент федерации тхэквондо МФТ Московской области Дмитрий Яковлев.

Закончился очередной серьезный соревновательный этап, но региональная сборная не расслабляется, а сразу же начинает подготовку к следующим важным стартам, одним из которых станет международный турнир в Узбекистане.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.