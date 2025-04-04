В Лосино-Петровском торжественно открыли зал бокса «Витязь»

Почетными гостями мероприятия стали заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр Александр Поветкин; заслуженный тренер России, заслуженный мастер спорта России, чемпион Олимпийских игр, чемпион Мира и Европы Александр Лебзяк; чемпион Мира по версиям WBC и IBF Денис Лебедев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В городском округе Лосино-Петровский развитие этого вида спорта началось в 1989 году. Тренировки проходили в старом клубе Монинского камвольного комбината. Спустя 10 лет был открыт «Спортивный клуб «Лосино-Петровский» уже с отделением бокса. А в 2003 году была создана спортивная школа.

Теперь у спортсменов Лосино-Петровского появилась возможность проводить занятия в современном зале. Он полностью оснащен для проведения качественных тренировок по всем силовым видам спорта.

Сейчас бокс весьма популярен в нашем городском округе, его отделение насчитывает 84 воспитанника.

Отдельно поблагодарил наших тренеров — мастеров-наставников Алексея Кочубарова и Юрия Туркова. Они воспитали несколько кандидатов в мастера спорта по боксу, победителей и призеров областных и всероссийских турниров.

«Благодарю нашего друга — главу городского округа Щелково Андрея Булгакова за наставничество. Щелково выступает объединяющим центром нашей территориальной агломерации, регулярно проводящей совместные соревнования и мероприятия для жителей наших городских округов. От всей нашей команды подарили спортсменам необходимую экипировку — боксерские перчатки», — поблагодарил глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.