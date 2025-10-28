сегодня в 12:36

В Люберцах откроются два обновленных стадиона

Уже на этой неделе в поселке Томилино для посетителей станет доступен обновленный стадион «Урожай», в Малаховке — стадион «Труд». Модернизация объектов проходит по Народной программе«Единой России», передает пресс-служба партии.

Как сообщил депутат местного Совета от фракции «Единая Россия» Владимир Сурков, на территории стадиона «Урожай» завершается ремонт административно-бытового корпуса.

Уже полностью обновлены кабинеты, входная группа, фойе, хореографический зал и зал настольного тенниса, заменены инженерные коммуникации. Работы финансируются из муниципального бюджета и завершатся на этой неделе.

В свою очередь, в Малаховке реконструкция стадиона «Труд» завершена на более чем 90%.

«Установлены новые трибуны, смонтировано освещение, благоустраиваются прилегающие зоны. После завершения реконструкции стадион сможет ежедневно принимать более 500 жителей. Здесь оборудованы площадки для игровых видов спорта, новое футбольное поле и современное ограждение», — рассказал Владимир Сурков.

Отметим, по Народной программе «Единой России» в Люберцах продолжается реконструкция стадиона «Торпедо». Проект предусматривает возведение футбольного поля с подогревом и крытыми трибунами площадью более 3 тысяч квадратных метров, а также нового физкультурно-оздоровительного комплекса площадью около 2,5 тыс. кв. м.