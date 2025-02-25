В Люберцах назвали даты полуфиналов Первенства по футзалу

Определились даты полуфинальных матчей первенства городского округа Люберцы по футзалу. Об этом рассказал руководитель окружной федерации футбола Сергей Стрекаловский.

«Определились полуфиналисты Первенства округа по футзалу. Ими стали две команды из Люберец — ФК Galaxy и ФК «Торпедо», а также команды из поселка Красково и городского округа Котельники: ФК «Новокрасково «Дизель Хард» и ФК «Котельники». Матчи за выход в финал будут динамичными и интересными, приглашаю всех любителей футбола поддержать команды», — отметил Сергей Стрекаловский.

Первая полуфинальная игра пройдет в понедельник, 3 марта, в 21:00. За выход в финал будут бороться команды из поселка Красково и Котельников.

В этот же день состоится второй полуфинал. Поклонников футбола будет ждать люберецкое дерби: на поле встретятся ФК «Galaxy» и «Торпедо». Начало в 22:00.

Матчи традиционно пройдут во Дворце спорта «Триумф» Люберец. Приглашаются все желающие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.