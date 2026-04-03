В Люберцах 11 апреля пройдет кубок по ралли-кроссу

Кубок YUKA ADV Pro Racing по ралли-кроссу на призы ДОСААФ России пройдет 11 апреля на автодроме ADM Raceway в Люберцах и откроет летний гоночный сезон 2026 года. На трассе в Мячково выступят любители и профессионалы в нескольких классах. Вход для зрителей будет бесплатным, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования состоятся на одном из старейших действующих автодромов Подмосковья — ADM Raceway в селе Верхнее Мячково. Ралли-кросс сочетает элементы кольцевых гонок и кросса: заезды проходят по кругу, при этом асфальтовые участки чередуются с гравием. Во время каждого заезда пилоты обязаны один раз проехать по «джокер-петле» — дополнительному ответвлению трассы. Одновременный старт делает гонки зрелищными, а трибуны позволяют наблюдать за борьбой на всех участках дистанции.

Участники выступят на кузовных автомобилях и специальных кроссовых машинах — СКА-багги. Заезды пройдут в классах Д3-мини, Д3-250, Багги-600, Д3-спринт, Супербагги, Суперавто, Супер-1600, Д2-юниор, Д2Н, Д2-классика и «Национальный». Для зрителей также подготовят показательные выступления на детских багги.

Организатором турнира выступает АНО «Гоночная команда МСК», которая более 10 лет проводит чемпионаты и первенства Москвы и Московской области по автокроссу и ралли-кроссу. Титульный партнер — бренд YUKA ADV Pro Racing. Соревнования начнутся 11 апреля 2026 года в 15:00. Въезд на территорию аэродрома Мячково возможен через КПП №1 со стороны Островцов и КПП №2 со стороны Лыткарино.

