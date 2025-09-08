В Ленинском прошли соревнования по мотокроссу

На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки в подмосковном Ленинском городском округе прошли масштабные соревнования по мотокроссу: первенство и финальный чемпионат Московской области, а также первенство Ленинского округа. Двенадцать спортсменов из Ленинского округа приняли участие в субботнем соревновании. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Подготовка к гонкам — это огромный труд, требующий и тренировки спортсмена, и идеальной подготовки техники. Мы гордимся, что наши воспитанники показывают высокие результаты на региональном уровне», — отметил руководитель клуба «Юность» Сергей Коротких.

Уточняется, что в мероприятии приняли участие свыше 160 спортсменов в возрасте от 5 до 60+ лет. Среди участников — четырнадцатилетний Николай Павлов из Ленинского округа, который тренируется в клубе «Юность» 7 лет под руководством опытных наставников — своего отца и деда. Именно они привили ему любовь к мотокроссу.

В Ленинском округе уже более 10 лет проводятся детские соревнования по мотоциклетному спорту, а в этом году они впервые прошли на официальном уровне под эгидой Министерства спорта Российской Федерации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.