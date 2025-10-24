В Ленинском округе прошел юбилейный сезон по баскетболу

В Ленинском городском округе во Дворце спорта прошла юбилейная игра «Спарты энд К» в присутствии Президента Российской федерации по баскетболу Андрея Кириленко и генерального директора женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анны Архиповой-фон Калманович. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

«В этот особый день хочется выразить искреннюю признательность нашей области и округу. Двадцать лет совместной работы — это уникальное достижение, равных которому нет в других регионах. Особую гордость вызывает то, что мы помогаем открывать дорогу в большой спорт стольким юным игрокам», — отметила генеральный директор женского баскетбольного клуба «Спарта энд К» Анна Архипова-фон Калманович.

Уточняется, что в этом сезоне команда продемонстрировала выдающиеся результаты, завоевав сердца болельщиков и установив новые рекорды. В одной из ключевых игр сезона «Спарта энд К» уверенно захватила инициативу с первых минут, обеспечив себе значительное преимущество уже в первой четверти игры. К концу третьей четверти преимущество команды составило целых 28 очков, что свидетельствует о безусловном успехе на площадке. Финальная победа с разницей в 33 очка стала важным моментом в истории клуба.

«Сегодня у нас проходит открытие сезона в параллели игры с основной командой. В этом сезоне нашему клубу исполняется двадцать. Желаю продолжать прогрессировать, не отступать ни на шаг», — рассказала капитан команды София Истомина.

В пресс-службе добавили, что баскетбольный клуб демонстрирует выдающиеся достижения: четыре победы в Евролиге ФИБА подряд (с 2006 по 2010 год), два чемпионских титула в России (2007-2008), завоевание Кубка Европы ФИБА (2006) и три Суперкубка Европы (2009-2011).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.