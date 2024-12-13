В Ленинском округе по итогам 2024 года наградили лучших спортсменов

В Видном состоялась торжественная церемония «Лауреаты спортивного года 2024», сообщили в пресс-службе Ленинского горокруга.

Чествовали порядка 300 спортсменов, достигших высоких спортивных результатов и сотрудников сферы физической культуры и спорта по итогам 2024 года.

«Праздничная церемония не только подводит черту под результатами года, она также задает новые ориентиры и мотивацию для дальнейшего развития», — обратился глава округа Станислав Каторов.

В 2024 году на территории Ленинского округа проведены 576 спортивных мероприятий, из них более 39 матчей и игр Чемпионатов России, Московской области по баскетболу, мотоболу, футболу, хоккею и восточным боевым единоборствам. Всего в мероприятиях приняли участие более 30 000 спортсменов и зрителей. Более 1 тысячи человек попробовали свои силы в выполнении норм ВФСК ГТО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.