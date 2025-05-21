В Красногорске прошел спортивный забег «Верста Победы»

Мероприятие, проводимое МАУ ФОК «Нахабино» при поддержке администрации городского округа Красногорск уже в четвертый раз, собрало участников разных возрастных категорий. Символичную версту в память о Великой Победе, проходящую по лесным трассам, преодолели дети от четырех лет, в числе которых и ребята с особенностями здоровья, участники клуба «Активное долголетие», военнослужащие и профессиональные спортсмены. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«От имени Главы нашего округа Дмитрия Владимировича Волкова мы рады вас приветствовать на этом торжественном мероприятии, посвященном 80-летию Победы. Этот забег не ради скорости, а ради причастности к нашей общей истории, к нашему наследию», — обратилась к участникам забега заместитель начальника управления по социальным вопросам — начальник отдела содействия здравоохранению администрации муниципалитета Анастасия Колчанова.

На дистанцию в 1 000 метров вышли профессиональные спортсмены и любители. В числе участников — большое количество семей с детьми. Некоторые из ребят — с особенностями здоровья. Верста в память о подвиге предков давалась им нелегко, но они справились с поставленной задачей.

«Мы вообще хотим, чтобы дети с ограниченными возможностями были полноценными членами общества, и всячески помогаем им в этом. Мы хотим, чтобы они также принимали участие в спортивных мероприятиях, в культурной жизни. Поэтому мы, собственно, и в рамках нашей «Версты Победы» теперь приняли участие в спортивном мероприятии», — рассказала руководитель центра осознанного родительства «Творцы» Анна Кулакова.

Всем участникам забега на финише вручали памятные медали. Победители в своих категориях получили призы.

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