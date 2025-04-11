В Коломне завершился местный чемпионат по хоккею
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В Коломне завершился чемпионат по хоккею с шайбой среди взрослых любительских команд. Участие в нем приняли команды из сельских поселений городского округа, сообщила пресс-служба муниципалитета.
Турнир проходил с февраля по апрель 2025 года на крытых катках конькобежного центра «Коломна» и ледовом дворце «Арена Легенд» в Озерах.
Финальная встреча состоялась между командами «Урожай» из Озер и «СоКол» из с/х Коломенский. Игра получилась захватывающей, и в напряженной борьбе команда «Урожай» одержала верх над соперником со счетом 7:2, порадовав болельщиков, заполнивших трибуны «Арены Легенд».
По итогам первенства места распределились следующим образом:
- 1 место — команда «Урожай» (с/х Озеры);
- 2 место — команда «Сокол» (с/х Коломенский);
- 3 место — команда «Лукерьино» (с. Лукерьино);
- 4 место — команда «Сергиевский» (п. Сергиевский).
Победитель получил Кубок и ценные подарки. Всех участников отметили грамотами, медалями и комплектами шайб, которые пригодятся в новом спортивном сезоне.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.