В Коломне прошел осенний трехдневный фестиваль ГТО

Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!» прошел в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В первый день фестиваля на стадионе «Авангард» свои силы попробовали 160 человек 5-й и 6-й ступеней ГТО, претендующих на получение знаков отличия. В программу испытаний вошли такие дисциплины, как бег на короткие дистанции (30, 60 и 100 метров), челночный бег (3х10 метров), а также более продолжительные забеги на 2 и 3 километра.

Второй и третий дни фестиваля прошли в Конькобежном центре «Коломна». Здесь коломенцев ждали новые испытания: стрельба в пневматическом тире, плавание в бассейне, а также продолжение спортивных состязаний на открытом стадионе и прилегающей территории.

130 жителей городского округа Коломна 14-19 лет, представляющих 5-ю, 6-ю и 7-ю ступени комплекса ГТО, соревновались в метании снаряда, прыжках в длину, наклонах на гимнастической скамье, подтягиваниях на высокой перекладине, отжиманиях, упражнениях на пресс и рывке гири.

Кульминацией спортивного праздника стал заключительный день. Участники соревновались в меткости в пневматическом тире и показывали свои силы в бассейне Конькобежного центра «Коломна». Все этапы фестиваля проходили под руководством специалистов коломенского Центра тестирования ГТО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.