В Клину в сквере «Купеческий» провели мастер-класс по ремонту велосипедов

Группа велолюбителей «Клин ВелоЛайт» с единомышленниками из соседних городов провела последний легкий заезд в пределах города, после которого старожилы группы устроили мастер-класс, где рассказали, как подготовить двухколесного друга к зимней консервации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Место для обучения выбирать не пришлось, ведь прошедшем летом в Клину появилась новая туристическая локация «Сквер Купеческий» со станцией техобслуживания для велосипедов. Здесь можно подкачать шины, воспользоваться отвертками, ключами и другими инструментами для настройки велотранспорта.

Опытные велосипедисты наглядно показали, как правильно регулировать сиденье, руль, цепь, как установить электрический фонарь, катафоты и светоотражающие элементы для вечерних прогулок, что необходимо взять с собой в технический бардачок и аптечку. А еще рассказали, какие детали велосипеда надо смазывать маслом на зимний перерыв.

Новички велодвижения, попавшие на мастер-класс, почерпнули много полезной информации.

«Этим летом я, в свои 48 лет, решилась купить велосипед, хотя последний раз я каталась в детстве. И очень довольна, что попала в такой замечательный коллектив велолюбителей, которые всегда помогут и подскажут. А после сегодняшнего мастер-класса я правильно подготовлю свой велосипед к хранению и буду с нетерпением ждать следующего сезона», — поделилась своими впечатлениями Светлана Шитенкова.

Велосезон в Клину подошел к концу. Теперь спортсмены-любители встретятся весной и наметят расписание поездок в своих группах в интернете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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