В Клину определили победителя школьной лиги по стритболу

Финал Клинской школьной лиги по стритболу среди юношей прошел 17 марта в гимназии имени Василия Танеева. В решающем матче команда «Апельсин» обыграла соперников и завоевала кубок, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финале встретились команды из разных образовательных учреждений округа. Соревнования проходили по нарастающей: сначала участники разыграли девятое и десятое места, затем продолжили борьбу за более высокие позиции. Матчи длились по 10 минут, на площадке играли по три человека от команды, что сделало турнир динамичным и зрелищным.

В поединке за первое место сошлись команды «Апельсин» и «В десяточку». Игра получилась напряженной, однако победу одержали спортсмены в оранжевых футболках. Победителям вручили спортивные мячи, грамоты и кубок турнира.

«Эмоции очень положительные. Перед финалом мы переживали, сомневались в победе, но перед самой игрой договорились, что кубок будет наш. Теперь будем активно тренироваться, чтобы на областном этапе победить спортсменов из Талдомского», — поделился Николай.

В Единой школьной лиге команда «Апельсин» гимназии имени Василия Татищева стала абсолютным лидером, победив в финалах по стритболу, футзалу и шахматам. Итоговую точку в сезоне поставят 27 марта на торжественной церемонии награждения участников лиги в Клину.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.