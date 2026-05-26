В Клину 23 мая открыли обновленный стадион «Строитель»

Обновленный стадион «Строитель» торжественно открыли 23 мая в Клину в преддверии летнего сезона. После реконструкции объект стал современным спортивным комплексом, на церемонию пришли более 5 тысяч жителей, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе масштабной модернизации на стадионе реконструировали футбольное поле и беговые дорожки, установили трибуны на 1008 мест. Также обустроили многофункциональную спортивную площадку и зону для мини-футбола.

Кроме того, на объекте оборудовали легкоатлетический сектор с площадками для толкания ядра, прыжков в высоту и длину, а также зоной для стипль-чеза. Обновленный стадион рассчитан на проведение соревнований и тренировок различного уровня.

В день открытия команда «Легенды футбола» сыграла матч с местными спортсменами и провела мастер-классы для юных футболистов. Для гостей выступили спортивные комментаторы Виктор Гусев и Олег Жолобов, прошла автограф-сессия с участием Егора Титова, Андрея Тихонова, Дмитрия Аленичева, Александра Филимонова и других известных игроков.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.