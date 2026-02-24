В Клинском округе стартовали соревнования по плаванию

Традиционные соревнования по плаванию прошли 24 февраля в Высоковском акваклубе имени И. Рыбина в Клинском округе. В турнире, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие более 150 спортсменов из Клина, Высоковска и Солнечногорска.

Заплывы состоялись в 25-метровом бассейне акваклуба в Высоковске на улице Владыкина, 19. Соревнования открылись торжественным парадом участников. Пловцы разного возраста выступили на дистанциях 50 и 100 метров любым стилем. Также прошла командная эстафета из четырех человек — двух девочек и двух мальчиков.

Итоги подвели по сумме очков за две дистанции. Победителей определили в пяти возрастных категориях. Судейство обеспечивали квалифицированные арбитры, в том числе приглашенные из Санкт-Петербурга.

По итогам турнира победителей и призеров наградят медалями, грамотами и кубками. Некоторым участникам присвоят спортивные разряды, что позволит им выступать на более крупных стартах.

Местная спортсменка Анастасия Шестакова выполнила второй спортивный разряд на дистанции 50 метров кролем на спине.

«Я долго к нему шла, очень рада. Я рассчитывала на 36 или 35 секунд, а проплыла за 34. Это очень важно для меня», — сказала она.

Следующие соревнования по плаванию, посвященные Дню Великой Победы, пройдут в мае.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.