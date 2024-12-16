В Истринской школьной лиге приняли участие более 400 учеников из 12 образовательных учреждений

Спорт
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Более 400 ребят из 12 образовательных организаций объединила Истринская школьная лига. Сейчас проходят игры муниципального этапа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьные команды соревнуются в 4 видах спорта: баскетболе, волейболе, мини-футболе и шахматах. На данный момент уже закончился групповой этап по футзалу, впереди у команд игры плей-офф. Муниципальный этап будет проходить до апреля 2025 года. Победители, вышедшие в финал, продолжат борьбу уже на региональном уровне.

Спортивный проект Единая школьная лига Подмосковья был инициирован Губернатором Андреем Воробьевым, и проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Наставниками и амбассадорами проекта выступают олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта. Так, например, в торжественной церемонии открытия Истринской школьной лиги принимали участие олимпийские чемпионы: баскетболист Владимир Жигилий и гимнастка Вера Шиманская, а игры дивизиона «Дедовск» посетил заслуженный мастер спорта, футболист Роман Широков.

В целом, проект Единая школьная лига Подмосковья направлен на популяризацию спорта, позволяет ребятам развивать командный дух, добиваться высоких результатов и дает возможность проявить себя в спорте.

Следить за успехами команд и ходом соревнований Истринской школьной лиги можно в официальных аккаунтах в ТГ и ВК @istraschoolliga.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.