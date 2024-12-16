сегодня в 13:11

В Истринской школьной лиге приняли участие более 400 учеников из 12 образовательных учреждений

Более 400 ребят из 12 образовательных организаций объединила Истринская школьная лига. Сейчас проходят игры муниципального этапа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Школьные команды соревнуются в 4 видах спорта: баскетболе, волейболе, мини-футболе и шахматах. На данный момент уже закончился групповой этап по футзалу, впереди у команд игры плей-офф. Муниципальный этап будет проходить до апреля 2025 года. Победители, вышедшие в финал, продолжат борьбу уже на региональном уровне.

Спортивный проект Единая школьная лига Подмосковья был инициирован Губернатором Андреем Воробьевым, и проводится в рамках нацпроекта «Демография».

Наставниками и амбассадорами проекта выступают олимпийские чемпионы, чемпионы России и мастера спорта. Так, например, в торжественной церемонии открытия Истринской школьной лиги принимали участие олимпийские чемпионы: баскетболист Владимир Жигилий и гимнастка Вера Шиманская, а игры дивизиона «Дедовск» посетил заслуженный мастер спорта, футболист Роман Широков.

В целом, проект Единая школьная лига Подмосковья направлен на популяризацию спорта, позволяет ребятам развивать командный дух, добиваться высоких результатов и дает возможность проявить себя в спорте.

Следить за успехами команд и ходом соревнований Истринской школьной лиги можно в официальных аккаунтах в ТГ и ВК @istraschoolliga.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.