В Истре прошел спортивный праздник «Лыжня Агрогородка»

Соревнования собрали около 40 участников разного возраста. Организованная в рамках проекта «Старший брат» лыжная гонка была направлена на пропаганду здорового образа жизни, развитие интереса к зимним видам спорта и привлечение жителей к активному семейному отдыху.

Руководитель партийного проекта «Старший брат» Мурад Билалов подчеркнул важность таких мероприятий, отметив, что они способствуют укреплению здоровья, создают атмосферу позитива и объединяют семьи общим увлечением спортом и активным образом жизни. По словам координатора, партия продолжит поддержку подобных инициатив в будущем.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.