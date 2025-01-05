В Химках проведут зимний фестиваль мотокультуры

В городском округе Химки пройдет фестиваль «Зимний мотофристайл». Увлекательное шоу проведут в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Профессиональные спортсмены из команды команды «Fmx13»

продемонстрируют свое мастерство: выполнят сложные трюки на мотоциклах и багги, прыжки с трамплина и пируэты в воздухе. Зрители увидят уникальную технику, подготовленную специально для зимних выступлений.

«Fmx13» — русская команда мотофристайла, основанная Алексеем Колесниковым в 2007 году. В её составе настоящие мастера своего дела, выполняющие головокружительные трюки и выступающие по всему миру.

Фестиваль мотокультуры пройдет 5 января в 14:00 на парковке торгового центра «МЕГА».

Напомним, в рамках проекта губернатора «Зима в Подмосковье» в Химках подготовили десятки культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Для жителей проведут спектакли и новогодние ёлки, спортивные программы, мастер-классы, квесты, игровые и образовательные программы для детей.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Московской области школьные стадионы открыли для жителей, это позволило большему числу людей предоставлять услуги по занятиям спортом.

«Очень важный проект был нами реализован — это школьные стадионы. Специфика заключается в том, что школьный стадион часто работает в дневное время, вечером — реже, а уж летом часто можно увидеть, что он не работает», — отметил Воробьев.