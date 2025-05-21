В Химках проведут лекцию ко дню рождения пловца Владимира Сальникова

Участники узнают о спортивном пути атлета, его достижениях и вкладе в развитие отечественного спорта.

«Гостям напомнят, что герои и настоящие патриоты России — это не только защитники Отечества, но и те, кто прославляет страну своими достижениями в мирной жизни. Сильная страна начинается с сильных людей», — рассказал депутат Николай Томашов.

Владимир Сальников — четырёхкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы, рекордсмен мира. На Олимпийских играх в Москве в 1980 году он завоевал три золотые медали и стал первым в истории пловцом, преодолевшим дистанцию 1500 метров вольным стилем быстрее 15 минут. Патриотическая встреча пройдёт 22 мая в 16:00 по адресу: улица Чкалова, дом № 4а.

«Сегодня, в условиях внешнеполитических вызовов, вопросы патриотизма и гражданской ответственности приобретают особое значение. Важно, чтобы молодое поколение знало и гордилось героями своей страны — будь то спортсмены, учёные, военные или деятели культуры. История успеха Владимира Сальникова — это пример мужества, труда и любви к Родине, который вдохновляет и сегодня», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.