В Химках прошел турнир по стритболу среди любительских команд

Открыл состязания Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов. В турнире приняло участие 16 мужских команд, 5 женских и 6 юношеских.

«Такие любительские турниры не только способствуют повышению популярности здорового образа жизни, но и помогают начинающим баскетболистам укреплять свои профессиональные навыки и повышать мотивацию к дальнейшим тренировкам и соревнованиям», — рассказал Валентин Герасимов.

Турнир «Чистая победа» проводится в Химках уже в 18-й раз. С каждым годом количество участников увеличивается. В этом году соревновались более Стритбол — человек.

«Развитие спорта в Химках — одно из приоритетных направлений работы главы Дмитрия Волошина, администрации города, Совета депутатов и партии «Единая Россия». Это подтверждается не только организацией важных спортивных мероприятий, но и содействием в проведении любительских и дворовых турниров», — отметила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Депутат добавила, что турнир дворовых команд — это не только площадка для соревнования начинающих атлетов, но и возможность для жителей города насладиться спортивными состязаниями и поддержать своих друзей и родственников в составах команд. В Химках традиционно уделяется особое внимание баскетболу. Профессионалы химкинских клубов регулярно помогают юниорам и развивают в городе любительский и дворовый баскетбол, стимулируя жителей к ведению здорового образа жизни.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.