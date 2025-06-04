В Химках пройдут соревнования VI летней Спартакиады России по бейсболу

В Химках на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная» пройдет финальный этап соревнований по бейсболу среди юниоров в рамках VI летней спартакиады молодежи России. Турнир объединит сильнейшие юношеские сборные из восьми регионов страны, среди которых — Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Республика Крым, Краснодарский и Приморский края, Хабаровская и Свердловская области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования по бейсболу станут одним из шести финалов, которые пройдут в Подмосковье в рамках масштабной программы Спартакиады. Игры стартуют 23 июля и продлятся до 27 июля включительно. Торжественная церемония открытия пройдет 23 июля в 14:00 на бейсбольном стадионе «Планерная». Вход свободный.

Командные игры с участием лучших юниорских команд страны будут проходить ежедневно. Итоги соревновательных дней подведет судейская коллегия. Финальный этап Спартакиады охватит в общей сложности 24 региона России по 51 виду спорта. Московскую область представят 500 атлетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.