сегодня в 17:07

В Химках пройдет финал первенства по автокроссу

20 сентября в Химках состоятся финалы первенств Москвы и Московской области по автомобильному кроссу для багги и кузовных классов в рамках Кубка Kramar Motorsport. Соревнования проведут на трассе стадиона технических видов спорта в Старбеево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования соберут юных спортсменов в четырех возрастных и технических категориях: «кросс Д3 — мини», «кросс Д2 — юниор», «кросс Д3 — 250» и «кросс Багги 600». Химки представят юные пилоты из команды имени русского солдата Евгения Родионова Дома юных техников «Интеграл».

Мероприятие пройдет по адресу: квартал Старбеево, улица Ленина, дом 1е. Заезды начнутся в 11:00, вход свободный.

Для гостей организуют удобную парковку, фудкорт, зрительские зоны с отличным обзором стартовой решетки, важнейших поворотов и линии финиша. Соревнования будут сопровождать комментарии спортивного судьи всероссийской категории Алексея Морозова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.