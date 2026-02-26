В Химках 24 февраля прошел турнир по борьбе с участием 70 юниоров

Турнир по греко-римской и вольной борьбе прошел 24 февраля в спортивном комплексе «Юность» в Химках. В соревнованиях участвовали около 70 воспитанников спортшколы «Виктория» в возрасте 10–11 лет, параллельно встречи борцов состоялись и на базе «Тридцать первой школы», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На ковре в СК «Юность» юные спортсмены продемонстрировали волю к победе, упорство и первые серьезные навыки. По итогам турнира звание лучшего борца завоевал Роман Макраусов. Приз зрительских симпатий получила Полина Воронцова, а Эрзат Суйунбеков отмечен за отточенную технику.

Параллельно на базе «Тридцать первой школы» прошел турнир по вольной борьбе с участием команд из Москвы, Московской и Тверской областей. В соревнованиях выступили спортсмены из Химок («Альбаго»), Подрезково, Красногорска, Мытищ, Новозавидово и Новогорска, а также представители московских клубов «Меркурий» и ЦСКА. Каждая схватка стала испытанием на прочность, а зрители активно поддерживали участников.

Особым событием стал мастер-класс заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона СССР и Кубка мира, серебряного призера чемпионата мира Даибова Минатуллы Мугутдиновича. Юные борцы смогли перенять опыт титулованного спортсмена.

Химкинские спортсмены успешно выступают и на международном уровне. Воспитанник спортшколы «Альбаго» Тигран Багдасарян завоевал серебро на международном турнире в Белоруссии, посвященном Дню защитника Отечества. В 2026 году четыре представителя округа вошли в сборную Московской области и успешно выступили на отборе к первенству России. Сейчас в секциях борьбы в Химках занимаются более 400 детей, а в 2025 году на базе ФОК «Юбилейный» провели два международных турнира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.