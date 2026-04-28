В Химках 160 юношей выступили на первенстве по борьбе

Открытое первенство по спортивной борьбе прошло 27 апреля в ФОК «Юбилейный» в Химках. В турнире участвовали 160 спортсменов из Москвы, Московской и Тверской областей, а также Воронежа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Химки на соревнованиях представили воспитанники спортивной школы «Виктория», школы борьбы «Легион», школы по спортивной борьбе № 1 «Альбаго» и лицея № 7. Турнир стал важным этапом подготовки к первенствам Московской области и Центрального федерального округа.

В греко-римской борьбе победителями в своих весовых категориях стали Федор Дедин, Марк Широких, Батыр Мустакимов, Илья Коротов, Илья Бурдух, Булат Мустакимов, Лев Цымбаларь и Григорий Выжов, представляющие школу «Виктория», а также Андрей Жаров из лицея № 17.

В соревнованиях по вольной борьбе первые места заняли Адам Цадаев, Залим Пшихачев, Артур Полоян, Матвей Камбур и Эльдар Люев из школы «Альбаго», а также Захар Пономарев, Мустафа Саутиев, Юсуф Кодиров и Ибрагим Ибрагимов из «Виктории».

В администрации отметили, что борьбой в спортивных школах Химок занимаются более 400 детей. В 2025 году на базе ФОК «Юбилейный» прошли два крупных турнира. На одном из них химкинские спортсмены в составе сборной России завоевали бронзу во встрече с командой Белоруссии, а на международном турнире стран СНГ сборная с участием представителей Подмосковья заняла второе место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) «50 умных ФОКов». Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.